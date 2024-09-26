Гонорары по 40 миллионов SHAMAN тратит на нужды бойцов СВО и на подарки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП Российский певец SHAMAN тратит свои многомиллионные гонорары на помощь бойцам специальной военной операции, рассказали KP.