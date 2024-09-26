Гонорары по 40 миллионов SHAMAN тратит на нужды бойцов СВО и на подарки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП Российский певец SHAMAN тратит свои многомиллионные гонорары на помощь бойцам специальной военной операции, рассказали KP.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии