Выявлена угроза массовой вспышки кори в России

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета выяснили, что почти треть жителей Северо-Западного федерального округа России не защищена от кори, то есть уровня коллективного иммунитета недостаточно для предотвращения эпидемии.
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