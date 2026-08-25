В РТ обновили коммунальную и энергетическую инфраструктуры на 10,6 млрд рублей

Мероприятия по модернизации коммунальной и энергетической инфраструктуры на сумму более 10,6 млрд рублей выполнены в Татарстане за первое полугодие 2026 года, сообщили в пресс-службе Госкомитета республики по тарифам.
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