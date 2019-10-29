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Донбассу предсказали 5 лет войны: Зеленский начал развод сил, но будет ли он успешен?

Донбассу предсказали 5 лет войны: Зеленский начал развод сил, но будет ли он успешен?

Президент Украины Владимир Зеленский всё же смог инициировать процесс разведения сил в Донбассе. Однако не все эксперты верят в то, что он будет успешен.

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