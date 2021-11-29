Подростковый кризис всегда протекает тяжело и в виде протеста: миф или реальность?

#хакнем_родительство ( экспертный контент по теме семейных отношений) Изображение взято из открытых источников информации Цикл статей "Подростковый кризис: мифы и реальность"Часть 1Подростковый кризис — самый известный из возрастных кризисов.
#хакнем_родительство ( экспертный контент по теме семейных отношений) Изображение взято из открытых источников информации Цикл статей "Подростковый кризис: мифы и реальность"Часть 1Подростковый кризис — самый известный из возрастных кризисов.
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