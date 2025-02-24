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Российские грузовики до сих пор получают санкционные запчасти из Европы

Российские грузовики до сих пор получают санкционные запчасти из Европы

Боевые действия изнашивают или приносят ущерб транспортному парку российской армии, которая с момента начала спецоперации три года назад все еще массово полагается на гражданские грузовики, в том числе для перевозки оборудования и личного состава.

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Комментарии
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Eduard
Вместо того,что зы задаться вопросом:&quot;Какого хрена Европа поддерживает постороннюю страну,где был пепеворот&quot;,они про запчасти пишут,этой ерунде!
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