Российские грузовики до сих пор получают санкционные запчасти из Европы

Боевые действия изнашивают или приносят ущерб транспортному парку российской армии, которая с момента начала спецоперации три года назад все еще массово полагается на гражданские грузовики, в том числе для перевозки оборудования и личного состава.
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