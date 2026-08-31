На новой трассе Формулы 1 в Мадриде украли 300 метров кабеля

На новой трассе Формулы 1 в Мадриде украли 300 метров кабеляСоцсетиНовый городской автодром Мадринг, который в сентябре впервые примет Гран При Испании Формулы 1, столкнулся с неприятным инцидентом накануне открытия.
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