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Как вести переговоры о покупке первого автомобиля

Как вести переговоры о покупке первого автомобиля

Вы определились, какой автомобиль вам нужен, нашли несколько примеров и готовы обратиться к дилерам. Как вы договариваетесь о своей первой машине? Это может быть сложным процессом, независимо от того, новый автомобиль или подержанный.

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