Стирка штанов за счет NORAD и никак иначе!

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) опубликовало, а те, кому тема интересна, с чувством глубокого удовлетворения просмотрели видео, на котором истребитель F-16C 18-й эскадрильи истребителей-перехватчиков (18-й FIS) выполняет перехват пары российских Ту-95МС «Медведь» и сопровождающих их истребителей у берегов Аляски.