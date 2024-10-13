БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 354 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Коля Колянов
    Укропы удобряют собой курские земли. Вот долбодятлы не ужели не понимают что им капут будет как и немцам вВОВ.Отправленные на п...
  • Александр Кутуев
    Давайте грузины возвращайтесь в здравый смысл. И выпьем за это по стаканчику "киндзмараули"!Грузия замахнулас...
  • Nikolay Kuchkov
    Вы не поняли моего вопроса,как действали иностранные службы ,понятно!А почему наша система пропустила таких людей.У н..."Лучше бы Горбаче...

Стирка штанов за счет NORAD и никак иначе!

Стирка штанов за счет NORAD и никак иначе!

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) опубликовало, а те, кому тема интересна, с чувством глубокого удовлетворения просмотрели видео, на котором истребитель F-16C 18-й эскадрильи истребителей-перехватчиков (18-й FIS) выполняет перехват пары российских Ту-95МС «Медведь» и сопровождающих их истребителей у берегов Аляски.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх