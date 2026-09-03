Трутнев назвал задержание судна России у Шпицбергена нарушением договора

Россия расценивает действия норвежских властей как попытку заработать политические очки.Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев высказался о ситуации с задержанием российского судна "Профессор Молчанов" у берегов Шпицбергена.