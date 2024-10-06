Водители скорой помощи обратились в прокуратуру за защитой своих прав

Руководство потребовало от водителей принести справки о наличии судимости Текст, фото: Антонина Кябелева Сотрудники госучреждения «Ресурсный центр при Минздраве Карелии» обратились в петрозаводскую прокуратуру и карельскую госинспекцию по труду за защитой своих прав.