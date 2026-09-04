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Советник Зеленского: по применению ИИ в дронах Россия опережает Украину

Советник Зеленского: по применению ИИ в дронах Россия опережает Украину

По применению искусственного интеллекта (ИИ) в дронах Россия опережает Украину. Эти технологии все чаще встречаются в российских беспилотных летательных аппаратах.

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