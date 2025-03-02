Тренер сборной России Карпин приехал на матч РПЛ "Химки" - "Факел"

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, который несколько дней назад ушел с аналогичного поста в "Ростове", приехал на матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между подмосковными "Химками" и воронежским "Факелом".
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