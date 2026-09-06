Бум нейросетей

Когда я читаю такие заметки про современных молодых нуворишей, чья звезда взошла на небосклоне благодаря так называемому «искусственному интеллекту», мне почему-то сразу вспоминаются два ярких, но уже подзабытых имени – Элизабет Холмс и Сэм Бэнкман-Фрид, ныне отбывающие внушительные сроки в тюрьме за многомиллиардные аферы.
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