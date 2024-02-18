«Тампа» пропустила 9 шайб от «Флориды», Василевского заменили, Кучеров увеличил отрыв от Маккиннона

«Флорида» вышла на первое место в Восточной конференции НХЛ, разгромив в гостях «Тампу» — 9:2. Перед третьим периодом при счете 1:6 тренер «Тампы» Джон Купер заменил вратаря Андрея Василевского, пропустившего шесть шайб после 22 бросков.
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