«Тампа» пропустила 9 шайб от «Флориды», Василевского заменили, Кучеров увеличил отрыв от Маккиннона

«Флорида» вышла на первое место в Восточной конференции НХЛ, разгромив в гостях «Тампу» — 9:2. Перед третьим периодом при счете 1:6 тренер «Тампы» Джон Купер заменил вратаря Андрея Василевского, пропустившего шесть шайб после 22 бросков.