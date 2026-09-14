Гурцкая о Мостовом: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду? Потом удивляются, что «Зенит» не любят»

Футбольный менеджер Тимур Гурцкая прокомментировал информацию, что полузащитнику Андрею Мостовому, который перешел из «Зенита» в «Локомотив» на правах аренды, было запрещено выходить в стартовом составе на матч против санкт-петербургского клуба в 8-м туре РПЛ.