SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

189 подписчиков

Гурцкая о Мостовом: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду? Потом удивляются, что «Зенит» не любят»

Гурцкая о Мостовом: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду? Потом удивляются, что «Зенит» не любят»

Футбольный менеджер Тимур Гурцкая прокомментировал информацию, что полузащитнику Андрею Мостовому, который перешел из «Зенита» в «Локомотив» на правах аренды, было запрещено выходить в стартовом составе на матч против санкт-петербургского клуба в 8-м туре РПЛ.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым