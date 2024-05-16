Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление по сотрудничеству

РИА Новости/Сергей Бобылев Президент РФ Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин после окончания переговоров в Пекине приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии