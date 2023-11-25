Сегодня отключения электричества затронут жителей 40 улиц Астрахани и двух приволжских сел

Самое позднее возобновление энергоподачи - в 20:00. В субботу, 25 ноября, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - 40 улиц и переулков в Центральном и Трусовском районах РЭС (с 08:00 до 18:00, с 09:00 до 15:00, с 09:00 до 17:00, с 13:00 до 18:00, с 09:00 до 20:00); Приволжский район – с.