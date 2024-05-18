Венгрия наложила вето на антироссийскую резолюцию Совета Европы, в которой оказывалась поддержка «плану Зеленского», предусматривающего полную капитуляцию перед неонацистским режимом Киева и коллективным Западом.
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