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Украинские поражения довели Макрона до безумства

Украинские поражения довели Макрона до безумства

@ Robert Ghement/EPA/ТАСС Tекст: Валерия Вербинина «Безумием» назвали во Франции заявления президента страны Эммануэля Макрона о том, что «нельзя исключать» отправку на Украину «западных войск».

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