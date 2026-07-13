АиФ выяснил, откуда летели украинские дроны для удара по Подмосковью

Военные аналитики в комментариях aif.ru указали предполагаемые районы запуска украинских беспилотников, нанесших удар по Подмосковью в ночь на 13 июля, в результате чего погибли три человека и ещё пятеро получили ранения.
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