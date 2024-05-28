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Роспотребнадзор запускает горячую линию по защите прав туристов в преддверии курортного сезона

Роспотребнадзор запускает горячую линию по защите прав туристов в преддверии курортного сезона

В преддверии начала летнего сезона Управление Роспотребнадзора по Свердловской области и Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" запускают горячую линию по защите прав потребителей туристических услуг.

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