КРОС: в январе невыгодно брать отпуск из-за небольшого числа рабочих дней

Размер отпускных выплат окажется меньше, чем в другие месяцы Отпуск в январе 2025 года будет невыгодным, так как в этом месяце мало рабочих дней, рассказал РИА Новости директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.
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