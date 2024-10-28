Комитет по футуризму: игра «Сатурн» расскажет о космическом будущем России

Студия из Санкт-Петербурга выпускает компьютерную игру «Сатурн» о космическом будущем России. Отечественные программисты и геймдизайнеры придумали детективную историю, которая разворачивается как на Земле, так и на спутниках Сатурна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии