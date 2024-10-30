СМИ: Соглашение Индии и КНР о границе на саммите БРИКС стало личной победой Путина

Встреча Председателя КНР Си Цзиньпина и Премьер-министра Индии Нарендры Моди на полях саммита БРИКС в Казани и достижение ими договоренности об урегулировании ситуации на границе между странами в Гималаях стало личной победой Президента РФ Владимира Путина.