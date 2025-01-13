Экспорт из Китая ускоряется на фоне торговых рисков, импорт удивляет

Китайская экономика набрала обороты к концу годаShutterstock читайте на monocle.ruКитайская экономика набрала обороты к концу годаЭкспорт Китая набрал обороты в декабре, а импорт восстановился, завершив год на позитивной ноте, в то время как вторая по величине экономика мира готовится к растущим торговым рискам с новой администрацией США, сообщает Reuters.