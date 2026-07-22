РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

352 подписчика

В Нижнем Тагиле открылось единственное за пределами Екатеринбурга детское паллиативное отделение

В Нижнем Тагиле открылось единственное за пределами Екатеринбурга детское паллиативное отделение

Сегодня заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова по поручению главы региона Дениса Паслера открыла паллиативное отделение на 10 мест в стационаре Детской городской больницы Нижнего Тагила.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии