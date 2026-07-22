В Нижнем Тагиле открылось единственное за пределами Екатеринбурга детское паллиативное отделение

Сегодня заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова по поручению главы региона Дениса Паслера открыла паллиативное отделение на 10 мест в стационаре Детской городской больницы Нижнего Тагила.
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