В Японии заявили о важной роли «шума» в нейронах в работе всей нервной системы

Группа нейрофизиологов, возглавляемая профессором Университета Токио Юити Иино, изучила работу нейронов у червей-нематод и выяснила, что особенности в их поведении и в функционировании центральной нервной системы связаны с существованием так называемого электрического «шума», появляющегося во время работы нервных клеток.