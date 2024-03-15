В Японии заявили о важной роли «шума» в нейронах в работе всей нервной системы

Группа нейрофизиологов, возглавляемая профессором Университета Токио Юити Иино, изучила работу нейронов у червей-нематод и выяснила, что особенности в их поведении и в функционировании центральной нервной системы связаны с существованием так называемого электрического «шума», появляющегося во время работы нервных клеток.
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