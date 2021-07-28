Аргументы недели

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Два человека пострадали после хлопка газовоздушной смеси в многоэтажке Барнаула

Два человека пострадали после хлопка газовоздушной смеси в многоэтажке Барнаула

В доме, который расположен на улице Молодежной в Барнауле, произошел хлопок газовоздушной смеси. Согласно последней информации источников, в результате случившегося, пострадали два человека.

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