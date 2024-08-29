В Нижнем Новгороде на работе погиб 57-летний охранник

Трудовая инспекция заявила о расследовании трагедии, случившейся в Нижнем Новгороде.В Нижнем Новгороде 57-летний охранник компании "Кондор" скончался от колото-резанных ран в живот и шею, полученных на смене.
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