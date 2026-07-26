Багдасаров утверждает: США занизили реальные потери на $100 млрд

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока Семен Багдасаров утверждает, что реальные потери США в военной кампании против Ирана значительно выше заявленных Пентагоном $37,5 млрд и достигают $100 млрд.
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