Захар Прилепин: В зоне СВО погиб российский генерал-майор Павел Клименко

В зоне СВО погиб российский генерал-майор Павел КлименкоСогласно опубликованной информации, Клименко передвигался вместе с группой на мотоциклах мимо блокпоста Красногоровки, где был атакован украинскими дронами-камикадзе.
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