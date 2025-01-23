Полковник запаса Арзанов: ВСУ решили 100 дней удерживать курское приграничье

Украинские боевики попытаются в течение 100 дней удерживать занятую ими часть Курской области. Об этом ТАСС заявил член президиума общероссийской организации «Офицеры России» полковник запаса Левон Арзанов.
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