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Полковник запаса Арзанов: ВСУ решили 100 дней удерживать курское приграничье

Полковник запаса Арзанов: ВСУ решили 100 дней удерживать курское приграничье

Украинские боевики попытаются в течение 100 дней удерживать занятую ими часть Курской области. Об этом ТАСС заявил член президиума общероссийской организации «Офицеры России» полковник запаса Левон Арзанов.

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