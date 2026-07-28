Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Поджарить русских»: Как эстонский мясокомбинат одной рекламной картинкой вырыл себе могилу

«Поджарить русских»: Как эстонский мясокомбинат одной рекламной картинкой вырыл себе могилу

RuNews24.ru Бывает, откроешь утром ленту — и не можешь поверить глазам. Именно такое утро случилось на этой неделе у жителей Эстонии, когда крупный производитель мяса решил, что лучший способ продать маринад для гриля — это немножко поджарить русских.

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