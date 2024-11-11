Бренд-шеф Мосин: для жарки при высоких температурах лучше брать подсолнечное масло

Выбирая то или иное масло для жарки, важно учитывать, что масло влияет на качество и вкус блюда. В зависимости от состава масло имеет разную температуру дымления, а от этого зависит — можно ли его использовать для жарки, при каких температурах и как это влияет на здоровье.
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