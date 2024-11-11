Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 427 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Раиса Мелькумова
    Это не раскрепощенность, а вульгарность бездарной женщины ( певичкой не могу назвать).Певица Глюкоза: з...
  • Вовладар Даров
    Ни кто не запретит, то что можно купить у пиратов!)Депутат Горелкин:...
  • Вовладар Даров
    Так поступают безмозглые твариТрое школьников о...

Бренд-шеф Мосин: для жарки при высоких температурах лучше брать подсолнечное масло

Бренд-шеф Мосин: для жарки при высоких температурах лучше брать подсолнечное масло

Выбирая то или иное масло для жарки, важно учитывать, что масло влияет на качество и вкус блюда. В зависимости от состава масло имеет разную температуру дымления, а от этого зависит — можно ли его использовать для жарки, при каких температурах и как это влияет на здоровье.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх