Мировое обозрение

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Теплая погода без осадков ожидается на большей части Казахстана

Теплая погода без осадков ожидается на большей части Казахстана

Сегодня, 26 апреля, во всех трех мегаполисах Казахстана ожидается теплая, солнечная погода, а в пяти регионах страны объявлено штормовое предупреждение, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

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