Приднестровье выразили слова сочувствия в связи с трагедией в «Крокус сити холле»

«Уверен, виновных постигнет справедливое наказание», – президент ПМР.Приднестровье сочувствует России в это тяжелый для страны трагический момент, связанный с ужасной трагедией в концертном комплексе «Крокус сит холл».
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