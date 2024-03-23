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Приднестровье выразили слова сочувствия в связи с трагедией в «Крокус сити холле»

Приднестровье выразили слова сочувствия в связи с трагедией в «Крокус сити холле»

«Уверен, виновных постигнет справедливое наказание», – президент ПМР.Приднестровье сочувствует России в это тяжелый для страны трагический момент, связанный с ужасной трагедией в концертном комплексе «Крокус сит холл».

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