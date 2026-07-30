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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дживани Смит о переходе в «Шанхай»: «Мои русские друзья рассказывали о хорошем уровне КХЛ. Захотелось приехать и самому все увидеть»

Бывший нападающий клубов НХЛ Дживани Смит прокомментировал переход в « Шанхай ». 28-летний канадец подписал контракт на год.

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