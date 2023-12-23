Неизвестный беспилотник атаковал судно у берегов Индии

Неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал судно у берегов Индии. Об этом сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).
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