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В Госдуме рассказали, как доверенный контакт помогает защитить аккаунт близкого

В Госдуме рассказали, как доверенный контакт помогает защитить аккаунт близкого

Депутат Госдумы Георгий Камнев рассказал, что россияне могут дополнительно защитить пожилых родственников от мошенников с помощью функции доверенного контакта на «Госуслугах».

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