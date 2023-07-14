Военный эксперт Шурыгин прокомментировал отставку генерал-майора Попова

Скиф Туран

РУССКОГО ГЕНЕРАЛА ПОПОВА ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ РАЗВАЛА АРМИИ Высказывания генерала ПОПОВА больше всего ПОРАДОВАЛИ западные силовые структуры, АНТИРОССИЙСКУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЭМИГРАЦИЮ и пятую колонну внутри страны. Вне зависимости от того, чем генерал руководствовался, – ЭТО ФАКТ. Противник увидел, в произошедшем, возможность для информационной атаки, которую он активно проводит, благодаря таким добродетелям как Пригожин и Попов. У наших врагов, появилась возможность говорить, что среди наших генералов на уровне командования соединений нет единства. Возможность повторять обвинения в адрес командования. Возможность использовать в своих интересах недовольство фронтовиков. От их словесных высеров, пользы никакой, но зато сплошной вред. Что это за талантливый командующий Попов, что он должен всё получать на «тарелочке», и не умеет использовать имеемые ресурсы. Гнать таких генералов из армии с понижением в звании. Это не первое, его подобное высказывание, но первое зафиксированное. Недовольство, разумеется, на самом деле имеет место, как всегда на войне – но важно понимать, что это война, и подобные речи играют на руку врагу. Для подобных ситуаций есть воинские уставы согласно которым и нужно поступать генералу.