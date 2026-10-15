Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Молдавии для восстановления диалога с Россией необходимо отказаться от русофобской политики, освободить политзаключённых и продемонстрировать желание выстраивать дружеские отношения.
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