ЕС определился: за европейские грехи должна заплатить Россия

Сегодня, когда в Брюсселе думают, как бы вставить нашей стране новую шпильку, понимание пока не овладело умами тех, кто решения принимает Высшее руководство ЕС, немедленно, по горящим, что называется, следам, выпустившее заявление о "единодушном осуждении шагов Владимира Путина", едва закончилась телетрансляция подписания соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи России с ДНР и ЛНР, и там же упомянувшее о введении "жестких санкций", судя по стремительной реакции, к такому повороту событий все-таки готовилось.