Вкусные блинчики с рыбой.

Такие вкусные и аппетитные блинчики съедаются на праздничном столе в первую очередь. Ингредиенты: для блинчиков: яйца -2 штуки; молоко — 0,5 литра; мука — 250 грамм; подсолнечное масло — 3 столовых ложки; сода — 3/4 чайной ложки погашенная лимонным соком или уксусом; соль — 1/2 чайной ложки; сахар — 1 столовая ложка.