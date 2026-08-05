В Германии научили нейросеть распознавать дипфейки, создавая их заново

Система RealorRender выявляет изображения, созданные ИИ, с точностью до 91% и показывает, какие фрагменты кадра выдали подделкуНемецкий Институт оптроники, системных технологий и обработки изображений Фраунгофера (Fraunhofer IOSB) представил систему RealorRender для обнаружения дипфейков, которая использует необычный подход: сначала она пытается заново сгенерировать проверяемое изображение с помощью ИИ, а затем оценивает, насколько успешно это удалось.