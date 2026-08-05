iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

В Германии научили нейросеть распознавать дипфейки, создавая их заново

В Германии научили нейросеть распознавать дипфейки, создавая их заново

Система RealorRender выявляет изображения, созданные ИИ, с точностью до 91% и показывает, какие фрагменты кадра выдали подделкуНемецкий Институт оптроники, системных технологий и обработки изображений Фраунгофера (Fraunhofer IOSB) представил систему RealorRender для обнаружения дипфейков, которая использует необычный подход: сначала она пытается заново сгенерировать проверяемое изображение с помощью ИИ, а затем оценивает, насколько успешно это удалось.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии