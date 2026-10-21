Состоявшаяся встреча имеет гораздо большее значение для отношений Москвы и Вашингтона, чем для окончания украинского конфликта, считают наблюдатели Мировые СМИ уделяют особое внимание атмосфере, в которой проходила встреча в Санкт-Петербурге российского лидера Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа.