Состоявшаяся встреча имеет гораздо большее значение для отношений Москвы и Вашингтона, чем для окончания украинского конфликта, считают наблюдатели Мировые СМИ уделяют особое внимание атмосфере, в которой проходила встреча в Санкт-Петербурге российского лидера Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Украинская полици...
- В ВОЗ обсуждают п...
- Врач рассказала, ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым