От «Пламени» к «Балкану»: как развивались отечественные АГС

Когда 28 июня 1965 года начальнику Главного разведывательного управления Генштаба СССР тогда еще генерал-полковнику Петру Ивашутину доставили американский станковый гранатомет Mk 18 Mod 0, он принял его за фильмоскоп для просмотра диафильмов.