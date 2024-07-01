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От «Пламени» к «Балкану»: как развивались отечественные АГС

От «Пламени» к «Балкану»: как развивались отечественные АГС

Когда 28 июня 1965 года начальнику Главного разведывательного управления Генштаба СССР тогда еще генерал-полковнику Петру Ивашутину доставили американский станковый гранатомет Mk 18 Mod 0, он принял его за фильмоскоп для просмотра диафильмов.

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