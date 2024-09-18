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Полицейский автомобиль сбил велосипедистку в Невском районе Санкт-Петербурга

Полицейский автомобиль сбил велосипедистку в Невском районе Санкт-Петербурга

Автомобиль ДПС в Санкт-Петербурге сбил велосипедистку, проезжая перекресток в Невском районе города на красный сигнал светофора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

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