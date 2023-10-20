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Прокуратура через суд начала лишать водительских прав за злоупотребление алкоголем

Прокуратура через суд начала лишать водительских прав за злоупотребление алкоголем

Более 250 исков предъявила в судах прокуратура с требованиями лишить водительских прав. Прокуратура Новосибирской области за девять месяцев 2023 года предъявила в судах 254 иска о лишении водительских прав лиц, страдающих заболеваниями, при которых противопоказано управление транспортными средствами.

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