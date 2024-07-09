Мишустин заявил о начале строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург

Новая железнодорожная ветка будет иметь длину 680 километров.Первый министр правительства России Михаил Мишустин рассказал, что в пятницу, 5 июля, было подписано концессионное соглашение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва-Санкт-Петербург".
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